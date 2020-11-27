الامارات | «بروتوكول كورونا» يؤجل إقلاع «طائرة» العين والنصر

شكرا لقرائتكم خبر عن «بروتوكول كورونا» يؤجل إقلاع «طائرة» العين والنصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الكرة الطائرة تأجيل قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، التي كان مقرراً لها اليوم، وذلك بسبب «برتوكول فيروس كورونا»، لتصبح بذلك ثاني مباراة يتم تأجيلها في الموسم الحالي، بعد مباراة حتا وبني ياس في الجولة الأولى.

وفي بقية المباريات تقام اليوم ثلاث مواجهات تنطلق جميعها في الساعة السادسة والنصف، إذ يستقبل فريق حتا ضيفه الجزيرة على صالة مدرسة الظهرة، ويخرج شباب الأهلي ليحل في ضيافة بني ياس على الصالة السماوية، ويستقبل الوحدة ضيفه الظفرة في صالة الجزيرة، بينما تختتم الجولة غداً بلقاء المتصدرين عجمان وضيفه الوصل في الصالة البرتقالية.

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