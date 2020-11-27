الامارات | مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع سانت إتيان

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع سانت إتيان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي سُبل التعاون ومجالات الاستثمار مع نادي سانت إتيان، أحد أعرق وأشهر الأندية الفرنسية المحترفة. جاء ذلك، خلال استقبال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، لرئيس النادي الفرنسي، برنار كيازو، بحضور مساعد الأمين العام ناصر آل رحمة.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «قدم أمين عام المجلس شرحاً للضيف عن تشجيع التعاون مع القطاع الخاص والمنظمين لمختلف البطولات والرياضات».

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