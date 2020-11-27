- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع سانت إتيان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي سُبل التعاون ومجالات الاستثمار مع نادي سانت إتيان، أحد أعرق وأشهر الأندية الفرنسية المحترفة. جاء ذلك، خلال استقبال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، لرئيس النادي الفرنسي، برنار كيازو، بحضور مساعد الأمين العام ناصر آل رحمة.
وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «قدم أمين عام المجلس شرحاً للضيف عن تشجيع التعاون مع القطاع الخاص والمنظمين لمختلف البطولات والرياضات».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع سانت إتيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.