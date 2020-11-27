الامارات | قوارب التجديف تبحر من قناة دبي المائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قوارب التجديف تبحر من قناة دبي المائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في الثالثة من عصر اليوم في قناة دبي المائية، سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال النادي في بيان، أمس: «اكتملت التحضيرات لإقامة الحدث الكبير، بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في موقعه المعتاد في المواسم الأخيرة بمنطقة الجداف، حيث سيكون السباق اليوم هو أول حدث لمحبي رياضة قوارب التجديف، بعد التوقف في ظل جائحة «كوفيد-19»، كما يأتي بالتزامن مع حدث تحدي دبي للياقة (30 * 30)».

وأضاف: «تلبس المنافسات هذا الموسم ثوباً جديداً بعد اعتماد تعديلات جديدة على القارب أقرّها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث تم تحديد عدد طاقم القارب تسعة أفراد بينهم (سكوني وثمانية بحارة) منهم سبعة من أبناء الدولة، واثنان من المقيمين، بشرط إبراز الهوية، وتقرر أن يكون وزن القارب مفتوحاً على أن يكون مصنوعاً من خشب (ساي)».

وأوضح البيان: «تبدأ إجراءات المشاركة في السباق في التاسعة من صباح اليوم، وفق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الفعاليات الرياضية في دبي، حيث يستهل اليوم الطويل عبر اللجنة الفنية، التي ستقوم بالتدقيق والفحص الفني على القوارب، ومن توزيع الشريط التعريفي للمشاركين وانعقاد الاجتماع التنويري في فترة الظهيرة لسحب قرعة المشاركة وتحديد المشاركين».

ومن المنتظر أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من 40 قارباً يتقدمها حامل لقب كأس آل مكتوم 2019 ومتصدر الترتيب الموسم الماضي القارب «عُمان 44» ممثل سلطنة عُمان، إضافة إلى قاربي «البحرين فيكتوريوس 53»، و«الخالدية 54»، ليشكل السباق كرنفالاً خليجياً تراثياً جميلاً.

ويشارك في الحدث أيضاً قاربا فريق «شرطة دبي 1 و3»، وقاربا فريق «وادي سهم 2 و14» و«عناد 6» وقاربا فريق «دبي 5 و51» وقاربا فريق «الصاروخ 7 و60» و«هينام 9» و«ثوبان 10» و«وادي السيجي 11» و«أدنوك للتكرير 12» و«الظفرة 13» و«البرق 15» و«مشهور 16» و«ناهل 17» و«شرطة أبوظبي 29» و«الشارقة 32» و«أبوظبي 34».

كما يظهر في الحدث القارب «شواف 36»، و«أساس 39» و«سنيار 41» و«الفهيدي 43» و«الظافر 49» و«جلفار 55» وقوارب «فريق الذهب 64 و65 و66» و«مزاحم 70» «وشرطة الفجيرة 77» و«الطرف 80» و«النخبة 87» وقاربا «وادي حام 88 و99».

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قارباً تتنافس على اللقب يتقدمها القارب «عُمان 44»

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