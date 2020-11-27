الامارات | تخصيص بطولة دبي لكرة السلة يناير المقبل للمنتخبات العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص بطولة دبي لكرة السلة يناير المقبل للمنتخبات العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة «دبي الدولية»، اللواء إسماعيل القرقاوي، أن «النسخة الـ32 من البطولة الأعرق في قارة آسيا، والمزمع انطلاقها منتصف يناير المقبل، ستخصص للمنتخبات العربية بدلاً من مشاركة الأندية».

وقال القرقاوي لـ«الإمارات اليوم»: «الصعوبات التي تمر بها نخبة الأندية على صعيد قارتي آسيا وإفريقيا، سواء بالتنقل والسفر والتعاقدات مع لاعبين محترفين والأزمات المالية التي فرضتها جائحة (كورونا)، كانت وراء اتخاذ القرار بتخصيصها للمنتخبات فقط».

وأوضح: «تحظى البطولة باهتمام دائم من نخبة الأندية في قارتي آسيا وإفريقيا للمشاركة والمنافسة على لقبها، ليس لكونها البطولة الأعرق آسيوياً فحسب، بل لكونها تقام في فترة زمنية خلال فترات توقفات الدوريات، ومحطة إعدادية لخوض المراحل النهائية من بطولات الدوري».

وأضاف: «هناك تحديات ستفرض على اللجنة المنظمة العليا، في إيجاد التمويل المطلوب للنسخة المقبلة، إلا أننا على ثقة تامة بقدرتنا على تنظيم نسخة استثنائية نواصل من خلالها النجاحات التي حصدتها البطولة على مدار 31 عاماً».

واستطرد قائلاً: «سبق لبطولة دبي أن سجلت في نسخها العشر الأولى مشاركة واسعة لنخبة المنتخبات العالمية، قبل أن يتم التحول تدريجياً إلى الأندية، إلا أن العودة مجدداً بها لنظام المنتخبات لن يؤثر في المستوى الفني، كونها ستوفر تجربة استثنائية، خصوصاً أن موعد إقامتها يناير المقبل، يمثل محطة إعداد ختامية للمنتخبات العربية قبيل استحقاق مشاركتها في فبراير 2021 في البطولة العربية التي ينظمها الاتحاد العربي».

واختتم: «ستشكل البطولة ولمرة جديدة محطة مهمة للمنتخب الوطني، من خلال توفير تجارب احتكاك على مستوى عالٍ تصب في صالح الارتقاء بالمستويين الفني والبدني لعناصر المنتخب، في محطة إعدادية للأبيض قبيل مشاركته المرتقبة في دورة الألعاب الخليجية مارس 2021».

جائحة «كورونا» صعّبت من مهمة الأندية في التنقل وإجراء التعاقدات اللازمة.

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