شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جمهور الزمالك الأعظم في العالم.. والأفضل من برشلونة والريـال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بأنها الأفضل والأعظم على مستوى العالم .
وقال منصور في تصريحات عبر فيديو بثه الموقع الرسمي للنادي: جمهور الزمالك عظيم لأنه الجمهور الوحيد في العالم الذي يقف خلف فريقه في الأزمات والانكسارات والاخفاقات أكثر من وقوفه معه في الفوز والانتصارات وبعد البطولات، واصفا جمهوره بأنهم الأفضل في العالم وأفضل من جمهور برشلونة ورسال مدريد الأكثر حصولا على بطولات.
وراهن منصور على أن الله قادر على مكافأة الجماهير الوفية بلقب غالي وثمين هم في أمس الحاجة له، لكنه عاد ليؤكد على أن نهائي إفريقيا سيخرج منه فريق فائز نتمي أن يكون الزمالك ولكن إذا لم يكن التوفيق حليف اللاعبين ولم يوفقوا في المباراة فاتمنى أن نقف جميعا خلف اللاعبين والفريق والجهاز الفني .
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الوضع في مصر
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اصابات
114,107
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تعافي
102,201
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وفيات
6,585
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