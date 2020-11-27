شكرا لقرائتكم خبر عن «التنبؤات الجوية» تكشف طقس مباراة القمة واحتمالية سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس يوم الجمعة والذي يشهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد محمود شاهين في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «وافقًا لبيان هيئة الأرصاد فمن المتوقع أن يكون هناك سقوط بعض الأمطار».
وتابع: «غدًا ستكون هناك أمطار ولكن خفيفة ولن تؤثر على أحداث المباراة، درجة الحرارة ستكون منخفضة فيجب أن يرتدي الأطفال ملابس ثقيلة حال التواجد في أماكن مفتوحة».
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