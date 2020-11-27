شكرا لقرائتكم أمير عزمى مجاهد : أتمنى الدفع بحازم إمام وشيكابالا أساسياُ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أمير عزمى مجاهد, مدرب الزمالك السابق الدفع بحازم إمام وشيكابالا فى التشكيل الأساسي للزمالك ضد الأهلى فى نهائى القرن فى التاسعة مساء غدا الجمعة بنهائى دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

ووجه رسالة للاعبى الزمالك قائلا:شدوا حيلكم ..إن شاء الله تفرحونا بكرة ..خليكوا رجالة فرحونا بكرة".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، إسلام جابر وشيكابالا الأبرز لتعويض غياب عبد الله جمعة ويوسف أوباما مؤكدا أن زيزو وبن شرقى الافضل فى الجناح فنيا وبدنيا فى الهجوم والدفاع طوال المباراة.

وتابع شيكابالا مميز والاهلى سيعمل له ألف حساب لانه لاعب جيد وصاحب خبرة كبيرة فى النهائيات كما أن يجيد لعب الاسيست لزملائه، مضيفا الزمالك مميز هذا الموسم بالعودة فى المباريات والمكسب بعد التأخر بأهداف.

كما تمنى وجود حازم إمام فى التشكيل الأساسي لسد ثغرة فى الجبهة اليمني بخبراته ولمحاولة إيقاف على معلول مؤكدا أن أحمد عيد لاعب جيد متمنيا له التوفيق، مضيفا أحمد سيد زيزو سيكون ورقة ضغط كبيرة على معلول وقادر على إيقاف الجبهة اليسري للأهلى.

واستكمل : أطالب مصطفى محمد بالهدوء والتركيز فى كل كرة تصله ودفاع الأهلى عمله ألف حساب وهو أفضل مهاجم فى مصر وأتمنى احترافه فى أوروبا ولا نطلب منه سوي بطولة دورى أبطال إفريقيا ثم الإحتراف والمستشار مرتضى وعده بالاحتراف مقابل الفوز على الأهلى والتتويج بدورى الأبطال .

وأكد أن الاستحواذ لا يعبر عن الأفضيلة ومباراة النهائى تحتاج إلى ضغط مبكر من البداية لتسجيل هدف فى أول ربع ساعة ، مضيفا كل جماهير الزمالك متشوقة إلى اللقب الإفريقي.

وأتم حديثه قائلا : الزمالك قادم فى البطولة من بعيد ولاعبى الزمالك عملت اللى عليها وتعبت طوال البطولة وسيتوجوا جهودهم باللقب.