شكرا لقرائتكم طارق يحيي: مدحت عبد الهادى موجود فى نهائى القرن حال سلبية مسحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي نجم الزمالك ومصر السابق، أن طبيب الزمالك محمد أسامة فضل اجراء مسحة أخرى صباح غدا لمدحت عبد الهادى وحضوره غدا النهائى حال خروجها سلبيا.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، أن مدرب الزمالك سيتواجد فى المباراة بعدما أوصى الدكتور بعمل مسحتين قبل دخوله الملعب حيث أكد تواجده كمشجع أو فى المدرج وليس من ضمن الجهاز الفنى للفريق

وأضاف أن حضور مدرب مصري ضمن الجهاز الفنى خاصة بالمدرب باتشيكو مضيفا أيمن عبد العزيز ولسوء حظه استبعد أيضا لايجابية مسحة كورونا ، مطئمن الجماهير على جميع مصابي الزمالك بكورونا

وأكد على ضرورة التفاؤل والأمل والثقة فى خروج المباراة إلى مشاهد رائعة من المنافسة والروح الرياضية فى جميع الأحوال ولا بد أن يكون اسم مصر أولا ، لتقدير مصر الافريي فى وجود الكبيرين فى نهائى القرن ، مؤكدا على أن الكأس مصرية ونتمناها زملكاوية.

وأشاد بمبادرة قناة نادى الزمالك التى دعت إلى نبذ التعصب ، وطالب المسئولين بالموافقة على ادخال بعض الاشخاص من ذوى الهمم الى ملعب المباراة كرسالة من عمال فى الزمالك لمشاهدة النهائى من استاد القاهرة ضمن الحضور حال سماح السلطات.

وأتم الزمالك لم يفوز ب3 بطولات قارية فى موسم واحد خلال عام ونصف مؤكدا ان هذا الموسم استثنائى وحال الفوز سيكون الزمالك قد توج بالكونفدرالية ودورى الابطال والسوبر الافريقي كذلك من قبلهما.