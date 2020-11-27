شكرا لقرائتكم مسئول تأمين القمة : 250 شخص فقط مسموح لهم بحضور مباراة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مضيفا:" تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل".

وتابع في تصريحات تلفزيونية: "بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء والحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخص سيحضر المباراة غدًا شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين".

أكد إن هناك إجراءات إحترازية مشددة بشأن فحص الحضور من حيث الإصابة بفيروس كورونا مواصلا:" سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد وهناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".

أكمل: "لا يوجد جماهير في المباراة وكل الحضور حاضرين بصفتهم الشخصية ولا يوجد قائمة ممنوعات ولكن ممنوع التدخين والأعلام وممنوع تواجد أي وسيلة من وسائل التشجيع في المباراة غدًا خاصة أن المباراة لدون حضور جماهيري و32 صحفي واعلامي يحضرون اللقاء".