إشكالات داخل القصر الرئاسي الأرجنتيني أثناء مراسم وداع مارادونا

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بوينوس ايرس: اضطرت السلطات الأرجنتينية الخميس إلى نقل نعش مارادونا إثر وقوع إشكالات داخل القصر الرئاسي في بوينوس ايرس، فيما سجّلت صدامات مع الشرطة في الشوارع المحيطة.

واكد مصدر حكومي نقل النعش المغطى بالعلم الأرجنتيني وبقميص يحمل الرقم 10، إلى صالون آخر في القصر في أعقاب إعلان السلطات تمديد مراسم إلقاء النظرة الأخيرة ثلاث ساعات.

ومن المتوقع دفن مارادونا الخميس في مدفن عند أطراف العاصمة الأرجنتينية.