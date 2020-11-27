7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 11 / 2020 فى مقدمتها ، الجزائرى مصطفى غربال حكما لنهائى دورى أبطال افريقيا الاجتماع الفنى لنهائى إفريقيا.. اللجوء للوقت الإضافى حال تعادل الأهلى والزمالك أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد. رسمياً.. مصطفى غربال حكما لنهائى دورى أبطال افريقيا أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأن الحكم الجزائرى مصطفى غربال، سيكون حكم مباراة الفريقين المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد. الأهلي بالشورت الأسود والزمالك أبيض X أبيض فى نهائي إفريقيا ‏ انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقد اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين. نهائي القرن..تعقيم غرفة ملابس الأهلى مرتين يومياً بسبب "كورونا" يقوم مسئولو النادى الأهلى بتعقيم غرف لاعبى الفريق وأفراد الجهاز الفنى مرتين يومياً كإحدى الإجراءات الإحترازية التى يتّبعها الفريق للوقاية من فيروس "كورونا" قبل مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال إفريقيا. شاهد.. " مصر أولا .. لا للتعصب" تزين برج القاهرة قبل مباراة الأهلى والزمالك جددت وزارة الشباب والرياضة رسالتها إلى الجماهير المصرية، عبر برج القاهرة، حيث أضيء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولاً لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقى الأهلى والزمالك فى ختام بطولة دورى أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي. أشرف صبحى : لا يوجد جماهير فى نهائى أفريقيا ..والمباراة مذاعة أرضيا قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر أن تجمع فريقى الأهلى والزمالك غدا، والمقرر أن تقام بإستاد القاهرة ، سوف تقام بدون حضور جماهيرى قائلا :" بشكل نهائي لا يوجد جماهير في مباراة الأهلى و الزمالك غدا، وأضاف صبحى أن مباراة نهائي دورى الأبطال سوف يتم نقلها على قناة أون تايم سبورت الأرضية ، قائلا " الماتش هيتذاع على التليفزيون الأرضى لضمان متابعته من أكبر قدر من الجماهير ، و تعويضهم عن عدم الحضور". وزير الرياضة: محمد صلاح سيتابع مباراة الأهلى والزمالك غدا أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه على اتصال دائم بمحمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى ليفربول الانجليزى، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا، وقال وزير الرياضة لـ"الخليج 365" أن صلاح سوف يتابع مباراة الاهلى و الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الجمعة 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة ، لحسم بطل القارة.

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