شكرا لقرائتكم خبر عن الحماس يسيطر على المران الأخير للزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة الإفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديو لأبرز اللقطات التى شهدها مران الزمالك الختامى قبل مباراته المرتقبة أمام الأهلى التى ستجمع بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، فى قمة إفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد، فى نهائى البطولة الإفريقية، حيث ظهر حماس لاعبى الأبيض واضحًا والتركيز عليهم قبل القمة التاريخية المنتظرة، لاسيما وأن أبناء الفارس الأبيض يحلمون بتحقيق اللقب الإفريقى السادس فى تاريخهم، بعدما ابتعد لقب دورى أبطال إفريقيا عن دولاب بطولات ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض باللقب على حساب الرجاء المغربى.
وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.
فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.
وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.
وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة من انطلاق المباراة.
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