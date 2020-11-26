شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة هدافي الأهلي والزمالك في بطولات أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يترقب أنصار المستديرة فى مصر والدول العربية والإفريقية نهائى القرن الذى يجمع الأهلى والزمالك. ونرصد فى السطور التالية قائمة هدافى القطبين على مستوى البطولات الإفريقية. ويتزعم عبدالحليم على، نجم الزمالك السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لفريقه على المستوى الإفريقى، ويمتلك «العندليب» 23 هدفاً، اعتلى بها القائمة التهديفية لأبناء ميت عقبة، ويأتى خلفه صاحب الرأس الذهبية جمال عبدالحميد برصيد 16 هدفاً.

ويحتل الثعلب الصغير حازم إمام المركز الثالث فى قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض فى بطولات القارة السمراء بـ 12 هدفاً، والثلاثى طارق يحيى وحسام حسن وجمال حمزة، فى المرتبة الرابعة بـ 10 أهداف لكل منهم، أما عن هداف الزمالك من الجيل الحالى فهو المغربى أشرف بن شرقى، والذى انفرد برقم الهدافين التاريخيين للزمالك فى بطولات إفريقيا بـ 9 أهداف، سجلها منذ انضمامه للنادى الأبيض فى الموسم الماضى.

أما فى الأهلى، فيتصدر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، قائمة هدافى القلعة الحمراء ببطولات الأندية الإفريقية، برصيد 37 هدفاً أمطر بها شباك منافسى التتش فى أدغال القارة السمراء، ويأتى خلفه محمد أبوتريكة بـ 32 هدفاً، ثم عماد متعب ثالثاً برصيد 28 هدفاً، ومن ضمن نجوم الجيل الحالى بالفريق الأحمر يتصدر وليد سليمان القائمة بـ 19 هدفاً، آخرها كان فى مرمى بلاتنيوم ستارز الزيمبابوى بالقاهرة بمرحلة المجموعات للنسخة الجارية من دورى الأبطال، كما يعتبر الأنجولى أمادو فلافيو هو الهداف التاريخى للاعبى الأهلى الأجانب فى البطولات القارية، برصيد 18 هدفاً سجلها خلال رحلته بالقميص الأحمر.