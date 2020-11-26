شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة صامتة» في استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات القليلة الماضية التى سبقت قمة القرن الإفريقى بين الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى تتجه إليها أنظار العالم فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، حالة من الجدل والغموض حول حضور جماهير القطبين، والتى تم حسمها رسميًا بإقامة المباراة دون جمهور، وإلغاء الدعوات والتذاكر التى كان مخصصًا توزيعها بنسب متساوية بين ناديى الأهلى والزمالك واتحاد الكرة و«كاف».

وحفلت الساعات الماضية بالعديد من الشد والجذب وحرب التصريحات على مستوى الناديين والجبلاية و«كاف» ووزارة الرياضة، بسبب اللغط الذى شهده الاجتماعان الفنى والأمنى للمباراة، والذى شهد الاتفاق على تخصيص 500 تذكرة لكل من الأهلى والزمالك لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية والجماهير حتى يتسنى لكل فريق حضور عدد من أنصاره وجماهيره، إلا أن الاتفاق على حصتى الجبلاية و«كاف» أثار غضب مسؤولى الزمالك الذين اعترضوا رسميا على طلب محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية الذى حضر الاجتماع، الحصول على 500 دعوة، الأمر الذى يعنى تقليل حصتى الأهلى والزمالك.

وأصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بياناً رسمياً اعترض فيه على نسب توزيع الدعوات، وطالب فيه «كاف» ووزير الرياضة بالتدخل لإنهاء أزمة الدعوات التى وافقت عليها الجهات الأمنية، مما دعا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للتدخل السريع مع اللجنة المنظمة للمباراة داخل الاتحاد الإفريقى وفتح خط اتصال مباشر مع رئيس كاف، تم خلاله الاتفاق على إلغاء الدعوات الخاصة باللقاء وإقامة المباراة رسميا دون جمهور.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن حضور المباراة سيقتصر فقط على مجلسى إدارتى ناديى الزمالك والأهلى فقط بواقع 15 دعوة لكل نادٍ قد تصل إلى 20 دعوة بناء على طلب الناديين، بالإضافة للحضور الخاص لكبار الشخصيات من الدولة المصرية وضيوف الاتحاد الإفريقى. وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «كنا نسعى لتوثيق هذا الحدث التاريخى بحضور مقتضب للجماهير، ولاسيما أن هذا الحدث وهذا الإنجاز غير المسبوق نادرا ما يحدث بتأهل قطبى الكرة المصرية لنهائى دورى أبطال إفريقيا مع إقامته فى القاهرة»، مؤكدا «أن الوزارة جهزت 500 متطوع للحضور فى الاستاد يرتدون تيشيرتات مبادرة (مصر أولا.. لا للتعصب)، وكنا نهدف لحضور عدد صغير من جماهير القطبين، لكن الأزمة التى حدثت أجبرتنا وأجبرت كاف على التراجع عن حضور الجماهير، حتى وإن كان بتمثيل مشرف، وقصر الحضور على القوائم والكشوف التى أعدها الاتحاد الإفريقى».

وشدد الوزير على أن مصر قادرة على إبهار العالم اليوم من استاد القاهرة، مؤكدا ثقته فى قدرات لاعبى الأهلى والزمالك على الظهور بشكل يليق بسمعة وتاريخ وقيمة مصر داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أن حدثًا بقيمة مباراة القرن لابد أن يكون أفضل بداية لتصحيح المسار الرياضى ونبذ التعصب إلى الأبد من الملاعب المصرية.

وطالب الوزير جماهير القطبين، وخصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بالتحلى بالروح الرياضة والالتزام بالتشجيع المثالى واحتفال كل جمهور بفريقه دون التجريح فى المنافس، مؤكدا استمرار مبادرته حتى بعد نهاية المباراة وتعميمها على كل الأحداث الرياضية التى تشهدها مصر.