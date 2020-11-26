شكرا لقرائتكم خبر عن «قمة القرن».. فى عيون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلط عدد من وسائل الإعلام العربية الضوء على القمة التاريخية بين الأهلى والزمالك الليلة، والتى تحظى باهتمام كبير كونها تجمع قطبى الكرة المصرية لتحديد بطل القارة السمراء.

ونشرت صحيفة الرياضية السعودية تقريرًا عن المباراة، استهلته بالحديث عن رغبة الأهلى، صاحب الرصيد الأعلى من الألقاب الإفريقية، فى الحصول على البطولة للمرة التاسعة فى تاريخه، تحت قيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، الرجل الذى يملك خبرة عريضة فى القارة، وجاء لتدريب الفريق خلفًا للسويسرى رينيه فايلر.

وتابع التقرير: يلعب نادى القرن بخطة 4-2-3-1، حيث يفضل مدربه الاعتماد على الاستحواذ والتمرير المستمر، مع خلق الفراغات بين الخطوط عن طريق تحرك الجناحين بالتبادل مع صانع اللعب فى المركز 10، لذلك فإن الأهلى يسجل أهدافًا غزيرة ويصنع فرصًا واضحة.

وأشار إلى أن نجوم القلعة البيضاء «الزمالك» يرغبون فى مواصلة الانتصارات الإفريقية بعد فوز الفريق خلال الموسم الماضى ببطولتى كأسى الكونفدرالية والسوبر، لذلك فإنهم فى حاجة إلى تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا أيضًا لإسعاد جماهيره، حتى يحققوا الثلاثية التاريخية فى فترة زمنية وجيزة.

وعلقت جريدة الأنباء الكويتية على المباراة بتقرير عن آخر استعدادات الفريقين، وإصابات كورونا التى حرمت 6 نجوم من الفريقين من المشاركة.وذكرت الصحيفة الكويتية أن الحدث له طابع وأهمية خاصة للكرة المصرية، حيث لم يحدث منذ انطلاق النسخة الأولى لدورى أبطال إفريقيا فى عام 1964، وإن كان الفريقان طرفا النهائى من بلد واحد، لكن الأهلى والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخى ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

من ناحية أخرى، نشر موقع البطولة المغربى تصريحات الدولى المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، للموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والتى أكد خلالها أنه يعشق التحديات الصعبة- فى إشارة منه للنهائى «الكبير» لمسابقة دورى الأبطال هذا الموسم أمام الأهلى.

وأكد «بن شرقى» أن نهائى البطولة الإفريقية تعتبر مسابقته المفضلة، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم أقصى ما لديه من أجل تقديم الإضافة لفريقه (الزمالك)، والتتويج باللقب القارى، لاستعادة الذكريات الجميلة بألوان الوداد 2017..