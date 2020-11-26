شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يصدر بياناً رسمياً قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن مجلس ادارة نادي للزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور صدور بيان رسمي من النادي بخوص آخر التطورات حول نهائي دوري أبطال أفريقيا ونشر الموقع الرسمي للنادي رسالة قصيرة جاء فيها : «انتظروا بيان هام من المستشار مرتضى منصور«. وأعلن الموقع الرسمي، أن البيان سيتم نشره علي الموقع الرسمي فضلًا عن إذاعته على قناة الزمالك وصفحة المستشار مرتضي منصوروالموقع الرسمي لنادي الزمالك. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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