شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن عن «الراعي الجديد» ويقدم إيهاب جلال في مؤتمر صحفي السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر السبت، بأحد الفنادق، للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للنادي.



كما سيشهد المؤتمر الصحفي تقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة «الكابتن إيهاب جلال» وإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتفاصيل التعاقد مع المدرب الجديد إيهاب جلال.



و أكد اللواء محمد عبد السلام، أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادي وفقا لمزايدة رسمية، وتم الاتفاقات معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي، فيخطوة طيبة لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.



ومن جهته أكد اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.