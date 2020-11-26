شكرا لقرائتكم خبر عن وداع حزين لـ«مارادونا» عبقرى كرة القدم.. الفقير الذى أصبح أميرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

« الفذ.. العبقرى.. ملك كرة الشوارع».. بهذه الكلمات وصف عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، الذى رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 60 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

خبر وفاة مارادونا كان صادما للجميع، وكان التصفيق فى جميع أنحاء الأرجنتين واستخدام أبواق التشجيع وإطلاق صيحات الشكر بمثابة وداع عاطفى من الشعب الأرجنتينى لنجم كرة القدم العالمى السابق، دييجو أرماندو مارادونا، الذى توفى أمس الأول الأربعاء عن عمر يناهز 60 عاما.

انطلقت المبادرة من مواقع التواصل الاجتماعى لوداع أسطورة كرة القدم الأرجنتينى من أمام القصر الوردى (كاسا روسادا)، حيث أقيمت مراسم الجنازة بحضور العائلة والأصدقاء، وتواجد هناك أكثر من 500 شخص انتظارا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان مارادونا.

وصاحب التصفيق والصيحات فى بوينوس آيرس وفى كل مدينة من مدن البلاد هتافات وإضاءة كافة الملاعب فى تمام الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلى، تكريما لصاحب القميص رقم (10) الذى ارتداه مارادونا طوال مسيرته.

وشهد ملعب أرجنتينوس جونيورز، الذى يحمل اسم دييجو أرماندو مارادونا، توافد العديد من محبى النجم الأرجنتينى الذين وضعوا الورود حول الملعب الواقع فى حى لا باتيرنال فى بوينوس آيرس. وردد أكثر من 2500 شخص: «دييجو لم يمت، دييجو لم يمت، دييجو يعيش فى المدينة» و«مارادونا لا يغادر... مارادونا من حى لا باتيرنال»، وأشعلوا العديد من الألعاب النارية. وأضىء ملعب آخر فى بوينس آيرس، هو (لابومبونيرا) الخاص بفريق بوكا جونيورز، المقصورة التى كان عادة يتابع منها مارادونا مباريات فريقه السابق.

الحزن يخيم على مدن العالم فى وداع مارادونا

وقررت مدينة نابولى الإيطالية تكريم الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا بشكل مميز يليق بتاريخه الكبير. من جهته، قال ماتياس مورلا، محامى دييجو مارادونا، إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل فى ملابسات وفاة نجم كرة القدم وانتقد ما قال إنه رد فعل بطىء من خدمة الطوارئ. وقال مورلا، فى بيان على حسابه على تويتر: «ما لا يمكن تفسيره هو أن يظل صديقى لمدة 12 ساعة دون أى اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض».

وأضاف أن «سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهى حماقة جنائية»، مشيرا إلى أنه لا ينبغى «تجاهل» الحقيقة، وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل فى الأمر.

ولد دييجو أرماندو مارادونا فى 30 أكتوبر 1960، فى مقاطعة بوينس آيرس، لعائلة فقيرة انتقلت من محافظة كوريينتس، نشأ فى فيلا فيوريتو، أحد الأحياء الفقيرة فى الضواحى الجنوبية لبوينس آيرس، فى الأرجنتين. كان الابن الأول بعد أربع بنات، لديه شقيقان أصغر منه، حصل مارادونا على أول كرة قدم كهدية فى سن الثالثة، وكانت من صديقته، وكان يخصص وقتا طويلا للعب بالكرة فى الثامنة من عمره.. شوهد مارادونا من قِبل كشاف المواهب بينما كان يلعب فى نادى الحى إستريلا روجا.

أصبح لاعبًا أساسيًا فى فريق لوس سيبوليتاس، وهو فريق الناشئين فى أرجنتينوس جونيورز فى بوينس آيرس، كصبى يلعب كرة يبلغ من العمر 12 عامًا، كان يسلى المتفرجين بإظهار سحره بالكرة خلال فترات الاستراحة بين الشوطين من مباريات الدرجة الأولى. وبدأ مشواره فى الاحتراف يوم 20 أكتوبر 1976، مع فريق أرجنتينوس جونيورز، ولم يكن أتم عامه السادس عشر.