شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تؤكد سقوط أمطار على القاهرة غدًا.. هل تؤثر على قمة القرن؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن من المنتظر أن تشهد البلاد غداً أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق الإسكندرية، ورشيد، ودمياط، وبلطيم.

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» هناك أيضاً أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، ومتوسطة على بعض مناطق بورسعيد والعريش ورفح، خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

ورداً على سؤال هل بعد تحديثات الأمطار والتي تقوم بها الهيئة يومياً، هل فرص سقوط الأمطار على القاهرة ما زالت قائمة، ومدي تأثيرها على إقامة مباراة القرن.

وأكدت شاكر أن فرصة إقامة والاستمتاع غداً بمباراة القرن الأفريقي مازالت قائمة لافتة أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة غداً، أمطار خفيفة غير مؤثرة على إقامة الأنشطة المختلفة، مثل ما شهدت القاهرة اليوم من أمطار خفيفة.