النصر يتأهل الى نهائي بطولة كأس الاستقلال لكرة القدم لأندية عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تأهل فريق النصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الإستقلال لكرة القدم لأندية عدن، ينظمها اتحاد كرة القدم بعدن، احتفاءً بالذكرى ال 53 لعيد الإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.



وفاز النصر على فريق شاب المنصورة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الشهيد حامد بالشيخ عثمان.

سجل أهداف النصر أشرف الحربي (هدفين) و حسين الملكي و عاصم عبدالجبار وعلي حيدرة من هدف فيما سجل هدفي المنصورة محمد صالح ، ويحيى الشعبي .

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الاستقلال الأحد القادم بين فريقي الجلاء والنصر على ملعب الشهيد الحبيشي بكريتر.