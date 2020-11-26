شكرا لقرائتكم الاتحاد يفوز على شبابه " بسباعية" نظيفة استعداد للأهلى ..وإصابة الميدانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن، الفوز على فريق الشباب بالنادى فى الودية التى انتهت منذ قليل على ملاعب النادى بسموحة بسباعية نظيفة ، وأحرز الأهداف خالد الغندور "هدفين" ، محمد الصباحى "هدفين" ، رزاق سيسيه "هدف" ، كريم الديب "هدف" ، وعبد السميع سيمو "هدف".

وظهر اكثر من لاعب بمستوى اكثر من رائع خلال المباراة ووصف العميد المباراة بالجيدة وتعد هذه المباراة هى البروفة الاخيرة قبل مباراة الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر يوم 1 ديسمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تعرض عمر الميدانى إلى إصابة شديدة أثناء مباراة الفريق ، وتم تحويل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة بمنطقة سموحة لعمل أشعة لتحديد مدى الإصابة ومدى تأثيرها على حالة اللاعب من المشاركة فى مباراة الأهلى المقبلة والمقرر لها أول ديسمبر المقبل فى كاس مصر.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها مدافع الاتحاد السكندرى عمر الميدانى سلامته من إصابة الركبة حيث كان الجهاز الطبى يخشى تإثير الكدمة الشديدة على الركبة ، ولكن تاكد غيابه عن مباراه الكأس امام الاهلى ، وتلقى الجهاز الفنى الخبر بصدمة حيث يعتبر عمر الميدانى من الركائز الاساسيه التى يعتمد عليها الفريق وخاصة منطقة الدفاع.