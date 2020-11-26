شكرا لقرائتكم أشرف صبحى : لا يوجد جماهير فى نهائى أفريقيا ..والمباراة مذاعة أرضيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر أن تجمع فريقى الأهلى والزمالك غدا ، و المقرر أن تقام بإستاد القاهرة ، سوف تقام بدون حضور جماهيرى قائلا :" بشكل نهائي لا يوجد جماهير في مباراة الأهلى و الزمالك غدا، وأضاف صبحى أن مباراة نهائي دورى الأبطال سوف يتم نقلها على قناة أون تايم سبورت الأرضية ، قائلا " الماتش هيتذاع على التليفزيون الأرضى لضمان متابعته من أكبر قدر من الجماهير ، و تعويضهم عن عدم الحضور "

جاءت تصريحات الوزير على هامش المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة لتوجيه رسالة إلى الجماهير المصرية، من أمام برج القاهرة ، حيث يُضاء البرج الذى يعد أشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولاً لا للتعصب" كرسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، تزامناً مع مباراة فريقى الأهلى والزمالك فى ختام بطولة دورى أبطال أفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام مبادرة " مصر أولا - لا للتعصب " لنبذ التعصب بين الجماهير تزامنا مع نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى و الزمالك .