بتقنية HD .. تفاصيل نقل مباراة الأهلي والزمالك على التليفزيون المصري

تنقل مساء غد قناة أون تايم سبورت، على البث الأرضي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك تحت شعار "لا للتعصب". ووفرت الهيئة الوطنية للإعلام كل الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث وكاميرات درون وسبايدر لنقل صورة من الجو وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز لإمتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية. حسبما نشر موقع "الوطن". وكان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد أكد أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق بأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير. وشدد على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن بعيدا عن التعصب والإثارة وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية والتي تعتبر انتصارًا للرياضة المصرية ويسعد بها جماهير الشعب المصري العظيم.

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