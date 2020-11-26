أخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 11 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 26 / 11 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل مواجهة الزمالك فى القمة الإفريقية

الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل مواجهة الزمالك فى القمة الإفريقية.. صورة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة من تدريب الأهلى الأخير قبل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، فى قمة إفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد، فى نهائى البطولة الإفريقية، حيث حرص الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأحمر، على تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء الترجيحية، تحسبًا للجوء لها فى المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

الاجتماع الفنى لنهائى إفريقيا.. اللجوء للوقت الإضافى حال تعادل الأهلى والزمالك

أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.