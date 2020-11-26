شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـتلفزيون الخليج 365: تسليم المهزوم فى مباراة القرن الميداليات فى غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة، أكد أن الفريق المهزوم فى مباراة الغد سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.

تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن الفائز من الزمالك والأهلى غدًا سيتم تكريمه بالتواجد على المنصة وتسلم كأس البطولة، بينما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمنى على تواجد الفريق المهزوم فى غرفة الملابس وتسلم الميداليات الخاصة بالمركز الثانى، وهذا الأمر تم التعامل به فى أكثر من بطولة بسبب فيروس كورونا.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.