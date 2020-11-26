شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة عبر تلفزيون الخليج 365: موسيمانى يطلب من محلل أداء الأهلى تحليل أداء بدائل الغائبين عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى تليفزيون ”الخليج 365”، أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، طلب من محلل الأداء بالفريق تحليل أداء بدائل عبد الله جمعة ومحمود الونش ويوسف أوباما، وكيفية طرق أداء الزمالك فى المباريات التى يغيب عنها منهم أى من الثلاثى الذين يغيبون عن المباراة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، حيث سيلتقى القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة.

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تابع شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن موسيمانى يرغب فى التعرف على أداء الثلاثى إسلام جابر المرشح للعب بديل لعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى الذى سيلعب بدلا من الونش وأيضًا بديل أوباما فى المباراة المرتقبة.

أضاف شبانه فى تليفزيون الخليج 365، المدرب الجنوب إفريقى يريد أن يتعرف على الخطط التى ينوى البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على الاعتماد عليها وتوفير بديلاً لأوباما، هل سيكون التونسى فرجانى ساسى، لاعب خط الوسط للزمالك، بدلاً منه، على أن يشارك محمد حسن بجوار طارق حامد أو أن يقوم بهذا الدور أحمد سيد زيزو، ويقوم كابونجو كاسونجو بدور الجناح الأيمن، مشددًا على أن كل هذه السيناريوهات طلبها موسيمانى من محلل الأداء الخاص بالاهلى.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على تليفزيون ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.