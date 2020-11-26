حكم نهائي أفريقيا.. "فآل حسن" على الأهلي.. واحتجاج بسبب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي المقررة في التاسعة من مساء غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ولا يُعد غربال وجهاً جديداً على جماهير الناديين فحكم للأهلي مباراته في برج العرب أمام نظيره تاونشيب البتسواني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا2017/2018، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية، فيما كان حكماً للفيديو في مباراة ذهاب نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا للزمالك أمام الرجاء المغربي وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

ولكن مباراته التي قادها كحكم فيديو لمباراة الزمالك والرجاء لم تمر مرور الكرام، فتقدم النادي المغربي برسالة احتجاج واستنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية "التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي" ـ بحسب وصف بيان رسمي صادر عنه ـ الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة أليوم نيانت كحكم ساحة، ومصطفى غربال كحكم فيديو".

وخلال مسيرة غربال صاحب الـ 35 عاماً، أشهر بطاقات حمراء مباشرة 4 مرات خلال اللقاءات التي خاضها بواقع 3 بطاقات في مباريات الذهاب وواحدة في الإياب، فيما أشهر 162 بطاقة صفراء بواقع 72 بطاقة في مباريات الذهاب و 90 في مباريات الإياب، بينما احتسب 19 ركلة جزاء بواقع 11 في مباراة الذهاب و 8 في الإياب.