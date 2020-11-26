من شكوكو ومحمد رشدي وهاني شاكر.. عندما أبدَعَ الفنانين في وصف الزمالك

ينتظر عشاق الكرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي والزمالك، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس،وقبل المباراة بـ 24 ساعة، بتريند يحمل عنوان "موعد ماتش الأهلي والزمالك".

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حلم غائب لجماهير الزمالك:

ويسعي لاعبو نادي الزمالك، لحصد البطولة الغائبة عن الفريق منذ 2002، عندما توج بكأس أبطال أفريقيا على حساب نادي الرجاء المغربي، للمرة الخامسة في تاريخه.

الزمالك كان قد خسر نهائي كأس أبطال أفريقيا عام 2016، أمام ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليضيع حلم اللقب الأفريقي السادس على القلعة البيضاء.

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جماهير الزمالك:

ويحظي نادي الزمالك، بحب من نوع خاص لدي جماهيره الصابرة على فريقها رغم تعرضه للإخفقات خلال السنوات الماضية وغيابة عن البطولات الأفريقية، لذا تنتظر بارقة أمل تعيد توهج فريقها مرة أخري على الساحة الرياضية.

ونستعرض لكم أبرز الأغاني التي تهم جماهير الزمالك قبل المباراة الأفريقية المرتقبة، من خلال التقرير التالي:

كلمات أغنية زملكاوي أنا:

قلبي الزمالك جوة قلبي اه بقولها ومش بخبي هو ده الحب اللى انا أتربيت علية.. أنسوا انى ابعد عنوا أنسوا لو تشوفوة لو تحسوا الزمالك غالى عندى قد اية.. الفانلة البيضا بخطين حمر انا هفضل أحبها طول العمر انا هفضل أحبها طول العمر زملكاوى انا الفانلة البيضا بخطين حمر انا هفضل أحبها طول العمر انا هفضل أحبها طول العمر زملكاوى انا".

كلمات أغنية في التالتة يمين:

"في التالتة يمين فاكر أنا أول مرة جتها كانت من سنين، مش هنسى يومها ولا ساعتها كنا ساكتين، صوت رج الملعب مرة واحدة تشجيع ملايين، ياتشيرت العمر آه يا أبيض لو روحت فين، عمري ما ها أحب زيك انت لو حتى مين، واسمع كلامى أنا جنب النادى وعمري ما همنى اسامي، ناس تمشي وناس تفضل بروحها كاسبة احترامي.



كلمات أغنية أبطال:

زملكاوي بروحي وقلبي وكياني زملكاوي وعاشق فرقتي الغالية..ومن صغري ماليش

غيره حبيب تاني تملي بإيدي رافع رايته العالية..زملكاوي بروحي وقلبي وكياني زملكاوي وعاشق فرقتي الغالية..ومن صغري ماليشغيره حبيب تاني تملي بإيدي رافع رايته العالية.. أبطال أبطال أيد واحدة طول الحياة يا زمالك منصور ديماً وبإذن الله".

كلمات أغنية بحبك يا زمالك:

"بيني وبينك.. حب حقيقي ...حب بجد .. اصلي بحبك ...حب محدش... حبه لحد .. انت الغالي... اللي بقالي.. سنين بهواه .. ياما فرحني... وياما زعلني...وبرضه معاه .. ولوحدك انت بس .. بخلصلك انت بس .. اسمع اسمك اشوف علمك يهمس قلبي همس .. وبحبك يازمالك .. انا بحبك يازمالك .. وبحبك يازمالك .. واموت فيك موت .. وبحبك يازمالك .. انا بحبك يازمالك .. وبحبك يازمالك .. بأعلى صوت".

كلمات أغنية منصور يا زمالك لمحمد رشدي:

"يا زمالك منصور يا زمالك والدوري يشهد على ذلك"، وبوجه ضاحك يتأكد معه الجمهور أن رشدي زملكاوي أصيل، يقول رشدي "خمسة عليك من العين قولنالك.. أرضك بالورد فرشناها.. على كل الدنيا هنتباهى بشبابك ونقول ونبارك.. في الملعب لك هيبة وراسي وهجومك بيهز العاصي، وقلوبنا تشوفك بتباسي نبيسيلك بالنصر كذلك، يا زعيم اللعبة المشهورة أبطالك دايما منصورة".

موال كلمات شكوكو للزمالك:

من قلبي لك يا زمالك تهنئة حارة.. مبروك عليك الدوري، مبروك الدوري عليك 1500 مرة، انا جيت اهني بالفرح ولو اني أهلاوي، عقبال ما القى التهاني من زملكاوي، ما هي الرياضة كدا على الجميع سارة".

موعد مباراة الأهلي والزمالك:

ويحضن استاد القاهرة الدولي، نهائي الحلم الأفريقي، بين قطبين الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والتي من المقرر لها إقامتها في

التاسعة مساء غدًا الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت بالمملكة العربية السعودية.