وزير الرياضة يعقد اجتماعاً تنسيقيا بشأن حضور النهائي الإفريقي

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعاً تنسيقياً مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة مع جميع المعنيين بمباراة نهائى بطولة دورى الأبطال الأفريقية والمقرر إقامتها غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولى بين فريقي الأهلى والزمالك، وتضمن الاجتماع التأكيد على عدم وجود أية تذاكر أو دعوات تخص المباراة غداً والتشديد على قصر حضور المباراة للوفود الرسمية على ان تكون بكشوف معتمدة

من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باعتباره المسئول عن تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومعتمدة من الجهات الأمنية المصرية. كما تضمن الاجتماع بحث كافة الاستعدادات الخاصة بإستاد القاهرة الدولى والإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية لوزارة الصحة المصرية سواء للحضور أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والمنظمين للمباراة.

وحضر الاجتماع كل من عبد المنعم باح القائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة واللواء على درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم واللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والقائم بأعمال المدير التنفيذي للنادى واللواء محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى والدكتور محمد الكردى مساعد الوزير واللواء مصطفى كمال نائب رئيس الشركة الأفريقية للأمن وممثلين عن وزارة الصحة المصرية.