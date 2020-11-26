أرسنال يٌسقط مولده النرويجي بثلاثية في الدوري الأوروبي

أسقط نادي أرسنال الإنجليزي نظيره مولده النرويجي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاوروبي. ثلاثية أرسنال جاءت عن طريق نيكولاس بيبي وريس نيلسون وفورلاين بالجون في الدقائق 50، 55، 83 من عمر المباراة. بهذه النتيجة يتأهل أرسنال لدور ال 16 بالدوري الأوروبي بعد تصدره لترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما يحل مولده وصيفا برصيد 6 نقاط. ال 16 بالدوري الأوروبي بعد تصدره لترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، فيما يحل مولده وصيفا برصيد 6 نقاط. ويلتقي أرسنال بنظيره رابيد فيينا في الجولة المقبلة يوم الخميس القادم.

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