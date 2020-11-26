الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة الغد أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. دوري أبطال أفريقيا. وشهدت تدريبات الزمالك مشاركة كل اللاعبين المتواجدين في المعسكر بشكل طبيعي، وتركيز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو على بعض الجمل الفنية والخططية المباراة . الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو على بعض الجمل الفنية والخططية المباراة . ويلعب الزمالك مع نظيره الأهلي في التاسعة مساء الغد بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في ستاد القاهرة الدولي .

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