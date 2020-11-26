شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يكشف عن شروطه للتراجع عن الاعتزال الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالى، استعداده للعودة إلى منتخب بلاده بعدما اعتزل اللعب دوليا قبل أربع سنوات، رغم أنه أشار إلى أن الخطوة الأولى يجب أن يتخذها المدرب يان أندرسون.

وقال اللاعب فى مقابلة مع صحيفة (افتونبلاديت) السويدية: «إذا اتصل بى، فسأجيب عليه: أعطنى الوقت، يجب أن أفكر فى الأمر. لكن يجب أن يقولها هو. لأنه إذا كان يعتقد أننى كبير جدا، فأنا لست مهتما. لكنه إذا كان يعتقد أننى أستطيع المساهمة بشىء، فسأفكر فى الأمر».

وحصل إبراهيموفيتش، الذى يتصدر جدول الهدافين فى إيطاليا مع ميلان، للمرة الثانية عشرة على جائزة «الكرة الذهبية» لأفضل لاعب سويدى للعام المقدمة من اتحاد الكرة والصحيفة المشار إليها. وقرر إبراهيموفيتش، هداف المنتخب السويدى برصيد 62 هدفا فى 116 مباراة، الاعتزال دوليا بعد كأس اليورو 2016، ومنذ ذلك الحين ألمح بالفعل فى مناسبتين إلى أنه قد يعود، رغم أن كل شىء فى النهاية كان يتعلق بوضعه كوجه لحملة إعلانية.

يشار إلى أن هناك توترا فى العلاقة بين إبراهيموفيتش والمدرب الحالى للمنتخب، يان أندرسون، حيث انتقده المهاجم قبل عام على سبيل المثال لعدم إدراجه لاعبين من أصول أجنبية فى قائمته الأولى عندما تولى المنصب. وعندما ترك أندرسون، لاعب وسط يوفنتوس، ديان كولوسيفسكى، الذى له أصول مقدونية، خارج التشكيلة الأساسية قبل أسابيع، اعتبر إبراهيموفيتش، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أن هذا يمثل «عارا» و«إثباتا» جديد على وجود «أشخاص غير أكفاء خنقوا» كرة القدم السويدية. وعن هذه التصريحات، قال اللاعب ذو الأصول البوسنية الكرواتية «أنا لا أعرفه، لم أحكم عليه بشكل شخصى قط. كانت كلماتى حكما على القائمة التى أصدرها. ومازالت على رأيى. أشعر أن كل شىء طوال 20 عاما قد تهدم فى يوم. هل هذا يزعجنى؟ نعم، يزعجنى».

وأكد: «بالطبع أفتقد المنتخب الوطنى.. أريد الخروج بالقميص الأصفر. من لا يفتقد ذلك فهو أنهى مسيرته بالفعل، وأنا لم أفعل».