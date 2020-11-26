شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من قناة الأهلي على تعيين «غربال» حكماً لنهائي القرن ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت قناة النادي الأهلي على قرار تعيين الاتحاد الأفريقي «كاف» للجزائري مصطفى غربال، حكماً لمباراة القرن أمام الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال الاعلامي ابراهيم المنيسي عبر شاشة قناة الأهلي:«الاتحاد الأفريقي راوغ الجميع بتعيين غربال لإدارة النهائي، بعد جميع التسريبات التي أشارت إلى اسناد المهمة للمغربي رضوان جيد». وواصل:«المثير للجدل سيكازوي هو من سيكون الحكم الرابع، ورضوان جيد هو حكم الفيديو». وأنهى تصريحاته:«أرى أن تعيين غربال بداية موفقة للكاف عقب رحيل أحمد أحمد، حيث كان الجميع يعلم هوية حكام المباريات قبلها بأيام بل أسابيع». الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من قناة الأهلي على تعيين «غربال» حكماً لنهائي القرن ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.