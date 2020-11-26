انباء سارة في تدريبات برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

تلقى رونالد كومان مدرب فريق ​برشلونة​ الاسباني، مفاجأة سارة في مران الفريق الكتالوني، اليوم.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيرجيو ​بوسكيتس​ نجم وسط الفريق قد شارك في جزء من المران.

وأشارت إلى أنه بعد التدرب لمدة أسبوعين في صالة الألعاب الرياضية، انضم بوسكيتس الى المران كجزء من برنامج التعافي.

وكان بوسكيتس يعاني من التواء في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، حيث غاب عن مباراتي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ودينامو كييف، حيث تعرض للاصابة خلال فترة التوقف الدولي مع المنتخب الاسباني.