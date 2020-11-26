لاعب ليل مطلوب في ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

كشفت تقارير صحف ايطالية، ان نادي ​ميلان​ الايطالي يعمل جاهداً على ضم مدافع جديد في كانون الثاني المقبل.



وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو الايطالية، فان النادي اللومباردي يضع عينه على مدافع فريق ليل الفرنسي تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

واضافت، ان ميلان يراقب ​بوبكاري​ سوماري صاحب الـ 21 عام والذي يرتبط بعقد مع ناديه الفرنسي حتى صيف عام 2022.

وأفادت، أن النادي الايطالي على استعداد لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع حق الشراء مقابل 20 مليون يورو، فيما من المتوقع أن يطلب النادي الفرنسي 25 مليون يورو.