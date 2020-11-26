شكرا لقرائتكم خبر الشباب يسعى لتعميق جراح ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يضرب الشباب صاحب المركز الثاني بكل قوة، بحثا عن انتصار جديد عندما يلتقي منافسه ضمك (الأخير) مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

يسعى الفريق العاصمة إلى مواصلة عروضه القوية بعد تحقيقه 11 نقطة خلال الجولات الخمس الأولى، ويأمل أن يستمر بنفس النسق الذي بدأ الموسم عليه، بعدما قدم عروضا قوية جعلته أحد المرشحين للقلب.

في المقابل لم يتذوق ضمك طعم النصر طوال جولاته الخمس، وتلقى 4 خسائر مقابل تعادل واحد، مما جعله يقبع في المركز الأخير، ويأمل أن تكون مباراة اليوم فرصة للعودة للانتصارات.