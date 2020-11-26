ديربي العاصمة يتكرر في الطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الكرة الطائرة ديربي جديدا يبن الهلال والنصر، عندما يلتقي الفريقان عند الساعة السادسة مساء اليوم على صالة النادي بالرياض، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة. ويدخل الهلال اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يدخل النصر ورصيده 10 نقاط في المركز الخامس. وكلفت لجنة الحكام الرئيسة طاقم تحكيم دولي لقيادة المباراة بقيادة الحكم سامين أمين حكم أول، وهاني سنان حكم ثان، وسلمان العمري مسجلا. وكلفت لجنة الحكام الرئيسة طاقم تحكيم دولي لقيادة المباراة بقيادة الحكم سامين أمين حكم أول، وهاني سنان حكم ثان، وسلمان العمري مسجلا.

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