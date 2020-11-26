الهلال يهدد بالدوسري ورازفان يقود التدريبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قاد المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو الحصة التدريبية الرسمية أمس للفريق الكروي الأول تحضيرا لمواجهة نهائي كأس الملك غدا، بعد تعافيه من فيروس كورونا (كوفيد 19) على ملعب النادي.

وبدا واضحا جاهزية سالم الدوسري للمواجهة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها إبان مواجهة المنتخب السعودي لنظيره الجامايكي في مواجهات أيام الفيفا، والتي تعرض لها في اليد وحرمته من مشاركة فريقه في لقاء النصر الماضي في الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبات جليا بقاء الأرجنتيني (فيتو) كورقة رابحة في اللقاء، بعد ثبات الأسماء التي شاركت في هذا اللقاء.

من جهة ثانية، اختارت الجمعية الأوروبية للطب الرياضي نادي الهلال، ممثلا بالإدارة الطبية، في بحث علمي طبي على مستوى العالم من قبل اللجنة العلمية.

على صعيد آخر، تقرر أن يخوض فريق الهلال نهائي الكأس بزيه التقليدي الأزرق الكامل، فيما سيرتدي فريق النصر زيه الأساسي وهو الأصفر الكامل. وذلك بعد أن تقرر في الاجتماع الذي عقد أمس بمقر اتحاد القدم الذي تم فيه الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالنهائي.