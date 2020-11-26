الاتحاد والقادسية.. رغبة في تجاوز التعثر

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كما يبحث فريق القادسية عن كسب آخر، ولا سيما أن ظروف الفريقين الفنية والنقطية متقاربة، حيث يحتل القادسية المركز التاسع برصيد سبعة نقاط، بينما الاتحاد في المركز العاشر برصيد ستة نقاط.وكلا الفريقين قد خرج بنقطة إيجابية في الجولة الماضية، حيث تعادل الاتحاد مع الفيصلي بنتيجة 1-1، بينما تعادل فريق القادسية مع نظيره الباطن بنتيجة 2-2.
والتقى الفريقان في دوري المحترفين 14 مرة فاز الاتحاد في 7 لقاءات، بينما لم يفز القادسية سوى في لقاء وحيد وحضر التعادل في 6 لقاءات، ومجموع ما سجله الاتحاد من أهداف بلغ 34 هدفا، بينما القادسية أحرز 14 هدفا.
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