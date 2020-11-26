شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه الرئيسي على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وتأخر انطلاق مران الفريق لمدة نصف ساعة انتظارا لانتهاء مران فريق ارتا سولار الذي ادى تدريبه الرئيسي على نفس الملعب.

وعقد عماد النحاس المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط للاعبين وتطبيقها في المران الذي شهد مشاركة كل اللاعبين وظهر الحماس والتركيز على الجميع لتقديم مباراة قوية والعودة الى القاهرة بالفوز.

وخضع الفريق لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على اجراء مسحة للتأكد من عدم وجود اصابات بفير وس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الافريقية.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.