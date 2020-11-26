شكرا لقرائتكم متخب الشباب يتعادل مع السكة 2-2 وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، مع نادي السكة الحديد 2/2، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على استاد السكة الحديد.وسجل أبو سريع ريعو، الهدف الأول للسكة،وتعادل محمد المغربي، لشباب الفراعنة، في منتصف الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تقدم إسلام عفروتو للسكة، وقبل نهاية الشوط يسجل حسام أشرف هدف التعادل لمنتخب الشباب، من ركلة جزاء اثر عرقلة لعبد الغني محمد داخل منطقة الجزاء.

ويحصل شباب الفراعنة على راحة غدا الجمعة، على أن يستأنف المعسكر المغلق بتدريب مساء السبت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

على صعيد متصل، اعتذر العربى بدر، لاعب فريق الكرة بالنادى الأهلى، للجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، قبل انطلاق مباراة شباب الفراعنة أمام السكة الحديد الودية ، بسبب استخفاف اللاعب بمسحة فيروس كورونا.

واستنكر ربيع ياسين، طريقة اللاعب خلال الخضوع لمسحات كورونا، وقرر استبعاد العربى بدر من معسكر شباب الفراعنة، ليعترف اللاعب بخطأه ويقدم الاعتذار للجهاز الفنى بالكامل، قبل خوض المباراة ، ليصفح ياسين عن اللاعب، ويقرر ضمه للمعسكر مرة أخرى.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل، فى تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لامم أفريقيا بموريتانيا خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا.