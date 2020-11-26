شكرا لقرائتكم حمادة طلبة : غيابات الزمالك مؤثرة جدا وهناك ثغرة فى الجبهة اليسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال حمادة طلبة نجم الزمالك السابق أن غيابات الزمالك مؤثرة جدا فى نهائى دوري أبطال إفريقيا عن غيابات الاهلى وكنت أتمنى وجود الونش وجمعة مضيفا هناك ثغرة فى الجبهة اليسري

وأضاف فى تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة الزمالك أن نهائى القرن استثنائى وغيابات الزمالك مؤثرة جدا ، لغياب الونش الذى كان فى أحسن حالاته وأدائه تطور كثيرا وكنت أتمنى تواجد الونش وعبد الله جمعة فى النهائى وأعتقد أنها ستؤثر على الزمالك بشكل كبير

وواصل طلبة لا بد من تدعيم إسلام جابر وأحمد عيد وأتمنى وجود حازم إمام، مضيفا ومحمد عبد الغنى قادر على تعويض الونش لاعب مهم ويذكرنى بنفسي ولديه ثقة كبيرة ويلعب فى أكثر من مركز .

وتابع محمود علاء قادر على قيادة الدفاع الزملكاوى بقوة ، ولكن الأزمة الاكبر فى الجبهة اليسري بسبب غياب عبد الشافى الذى أثر على القوة الضاربة على الزمالك والأهم هو الدفاع

واستكمل مدافع الزمالك السابق حديثه مباراة الغد صعبة جدا واتمنى التزام إسلام جابر بالدفاع بشكل كبير ، مؤكدا أن الخطوط الامامية والهجومية الاهم والاخطر للزمالك وخصوصا اشرف بن شرقي لانه سيكون كلمة السر فى الزمالك الذى يمتلك خط هجومى قوي

وتمنى وجوده حاليا للمحاربة على البطولة كما كنت أتمنى فوز مع الزمالك بدورى أبطال إفريقيا وأتمنى من لاعبى الزمالك عدم التركيز فى السوشيال والتركيز فى المباراة فقط لأن البطولة هامة جدا ولن تتكرر مرة أخري

وقال أتمنى أن يبدأ شيكابالا المباراة والأفضل للزمالك أن يلعب بخطط هجومية ولا يتراجع للدفاع أمام الأهلى منذ بداية المباراة لان الابيض يملك خط هجومى ناري، مضيفا الاهلى ينتظر رد فعل الزمالك من البداية وعلى الابيض االضغط هجوميا على خطوط الاحمر من الدقيقة الاولى ولا بد من التسجيل مبكرا فى الاهلى ثم اللالتزام دفاعيا لتكشيل خطورة عبر الهدمات المرتدة