"دفاع الأهلي ضعيف وبطيء.. اضغط من أول دقيقة وهتشوف".. تفاصيل الجلسة الخاصة لباتشيكو مع مصطفى محمد

عقد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، جلسة خاصة مع مصطفى محمد، قبل المواجهة الهامة أمام الأهلي.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن المدير الفني طالب مصطفى محمد، بالضغط على دفاع النادي الأهلي منذ البداية، واستغلال بطئهم وعدم قوتهم، مثلما فعل في مباراة الدوري التي حقق فيها الفريق الفوز 3\1، قائلا له: "اضغط من أول دقيقة وهتشوف".

وأضاف المصدر أن "باتشيكو" أبدى ثقته الكبيرة في المهاجم، وبإحرازه هدفا خلال المباراة، خاصة أن الجميع يضع عليه آمالا كبيرا، هو وزملاؤه، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن النادي منذ فترة كبيرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي، المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، فرض الجهاز الفني للقلعة البيضاء، نوعًا من السرية والسيطرة على المعسكر، ومنع التواصل إعلاميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نهاية المباراة، والتركيز فقط في اللقاء المرتقب، الذي يبحث فيه الفارس الأبيض عن تحقيق اللقب الغالي وإسعاد جماهيره، المتحمسة لتحقيق البطولة الغائبة منذ 18 عامًا وتحديدًا من عام 2002 وهو تاريخ آخر لقب للأبيض.

وتعرض الزمالك لضربة قوية، بإصابة ثلاثي التشكيل الأساسي، عبدالله جمعة ويوسف أوباما ومحمود الونش بفيروس كورونا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، في حين وصل الزمالك للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي، بمباراتي الذهاب والإياب.

وتقرر فتح أبواب ستاد القاهرة في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، استعدادا لاستقبال نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمحدد له التاسعة مساء.

وكشف مصدر بالجبلاية لـ"الوطن سبورت" عن أن الأمن أخطر إدارة الاستاد بمنع دخول أي فرد باستثناء 25 من الأهلي و25 من الزمالك ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ومسؤولي اتحاد الكرة.