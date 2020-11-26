"آمل أن نلعب سوياً في السماء".. أبرز ردود الفعل على رحيل مارادونا

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نيقوسيا: كان اسطورة كرة القدم البرازيلية بيلية من أبرز المعلّقين على رحيل النجم الارجنتيني دييغو مارادونا الاربعاء عن 60 عامًا نتيجة قصور في القلب والرئتين، متمنيًا أن يلعبا "كرة القدم سويًا في السماء ذات يوم".

نظرة على ابرز التعليقات حول وفاة بطل العالم 1986 مارادونا الذي يُعدّ من اعظم ما انجبتهم ملاعب كرة القدم.

- البرازيلي بيليه (80 عاما) بطل العالم 3 مرات "يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيمًا والعالم خسر أسطورة. ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء".

- نجم الثمانينيات الفرنسي ورئيس الاتحاد الاوروبي الاسبق ميشال بلاتيني "ماضينا قد رحل.. أنا حزين جدًا. أشعر بالحنين إلى حقبة جميلة ... غادر كرويف ودي ستيفانو وبوشكاش، العديد من اللاعبين الرائعين الذين طبعوا شبابي. دييغو طبع حياتي".

- المهاجم البرازيلي السابق رونالدو "خسرت صديقًا رائعًا، ألهمتني موهبته مذ كنت طفلا. أنا مصدوم لرحيله، لكن ممتن للقائنا في هذه الحياة. إل بيبي (الفتى) إرثك أبدي. لن يُنسى سحرك في الملعب".

- الانكليزي غاري لينيكر هداف مونديال 1986 "لم افكر في حياتي أن احدًا بمقدوره الاقتراب من مستواه. ميسي قريب منه، ارجنتيني، قصير ورائع بالقدم اليسرى، لكن دييغو كان خارقًا. بعد حياة مباركة لكن مضطربة، آمل في أن يجد أخيرًا بعض الراحة بين يدي الله".

- الروماني جورجي هاجي صانع اللعب السابق المكنى "مارادونا الكاربات": "حزن عميق ملأ روحي في اللحظة التي سمعت فيها الاخبار المروعة".

- الانكليزي ريو فرديناند المدافع الدولي السابق "أول بطل لي في كرة القدم. قليل من الناس أثّروا على عدة اجيال مثله. الاكبر، الافضل، الفنان، الانسان.. صاحب كاريزما، قائد... الفائز!".

- الايراني علي دائي افضل مسجل دولي (109 اهداف) "كان مارادونا معجزة في الملاعب. استرح بسلام".

- الايراني علي كريمي اللاعب السابق المكنى "مارادونا آسيا": "لن يكون أحد أعظم منك".

- ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم ست مرات "لقد تركنا ولكنه لن يرحل، لأن دييغو أبدي.. سأحتفظ بكل الذكريات الجميلة التي عشتها معه".

- رئيس الارجنتين ألبرتو فرنانديس "لقد ارتقيت بنا الى قمة العالم. لقد جعلتنا سعداء للغاية. كنت أعظمهم جميعًا. شكرًا لأنك كنت موجودًا، دييغو. سوف نفتقدك في الحياة".

- نادي بوكا جونيورز الذي دافع عن الوانه مرتين "شكر أبدي. دييغو ابدي".

- نادي خيمناسيا إي ايسغريما لا بلاتا الذي كان يدربه قبل وفاته "وداعًا دييغو، بحزن وألم كبيرين ننعي دييغو ارماندو مارادونا، مدربنا العزيز".

- المهاجم سيرخيو اغويرو الزوج السابق لنجلة مارادونا جانينا "لن ننساك أبدا. ستبقى دوما معنا. شكرا دييغو".

- خورخي فالدانو زميله في تشكيلة 1986 "عندما أتذكر لحظاتنا المشتركة ينتابني الضحك ... (يتوقف باكيا)".

- دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني الذي لعب الى جانبه "عندما يقولون لك ان دييغو رحل تقول ان ذلك غير ممكن، لكن لا شك لدي بأنه سيعيش في كل ملعب كرة قدم في العالم. كان وهو الافضل".

- غابرييلا ساباتيني نجمة كرة المضرب السابقة "حزن مطلق. بالنسبة لي ستبقى ابديا. أعشقك الى الابد يا صديقي. استرح بسلام".

- خوان مارتن دل بوترو لاعب كرة المضرب "لدي انطباع انك تعود الى المكان الذي تنتمي اليه. في السماء. بالنسبة لي لن تموت أبدا. استرح بسلام".

- نادي نابولي الذي غّير الوانه الى الاسود والابيض على مواقع التواصل الاجتماعي "الجميع ينتظر كلماتنا. لكن أية كلمات تعبّر عن ألمنا؟ الوقت الآن للدموع، ثم يأتي لاحقا وقت الكلام".

"الاسطورة لا تموت. الى اللقاء دييغو".

- رئيس بلدية نابولي لويجي دي ماجيستريس حيث امضى اروع ايامه الكروية "فلنطلق على ملعب سان باولو اسم دييغو مارادونا".

- رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس "ستكون فكرة جيدة ان يطلق على الملعب اسم سان باولو-مارادونا".

- لورنتسو إنسينيي قائد نابولي "قدمت كل شيء لشعبنا، دافعت عن هذه الارض، احببتها. منحتنا البسمة، الالقاب، الحب. نشأت على قصص عائلتي حول إنجازاتك، شاهدت وراجعت مبارياتك التي لا تحصى. انت اعظم لاعب في التاريخ...".

"حصلت على فرصة مقابلتك، الحديث معك، التعرف اليك. اقرّ لك ان قدماي كانتا ترتجفان. قلت كلمات جميلة عني، كلمات مطمئنة لن انساها واحتفظ بها".

- كارلو انشيلوتي مدرب نابولي الحالي الذي واجه دييغو حين كان لاعبًا في ميلان "كنت دوما عبقريا... أنت ابدي يا صديقي".

- البلجيكي دريس مرتنس مهاجم نابولي "كنت أول من فكرت به عندما تعاقدت مع نابولي. ارتداء القميص الازرق سيعني المزيد الان. خسرت نابولي جزءا من روحها اليوم".

- الاسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي "كان هناك لافتة في الارجنتين كتب عليها +لا يهم ماذا فعلت في حياتك، بل ما فعلته بحياة الآخرين+. بالنسبة لجيلنا، ساهمت كأس العالم 1986 بتحسين الرياضة".

- الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل انكلترا "أنا بعمر الـ53 واشعر بانه كان جزءا من كامل حياتي. عندما كنت طفلا شاهدته اول مرة وكان في السادسة عشرة او السابعة عشرة. في اي فيديو، يرقّص الكرة، منذ تلك اللحظة اصبح اللاعب المفضل لدي".

- المدرب الفرنسي زين الدين زيدان "لا تزال كأس العالم 1986 محفورة في ذهني".

- الايطالي اندريا بيرلو اللاعب السابق ومدرب يوفنتوس "رحل إله كرة القدم. شكرا لك دييغو".

- البرتغالي كريستيانو رونالو افضل لاعب في العالم خمس مرات "اليوم أودّع صديقًا والعالم يودّع عبقريًا خالدًا. أحد الاعظم على الاطلاق. إنه ساحر لا يقارن بأحد".

- المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي "ستبقى في تاريخ الكرة الى الابد. شكرا لكل السعادة التي منحتها للعالم".

- الاسباني رافايل نادال حامل لقب 20 بطولة كبرى في كرة المضرب "هناك فجوة في عالم الرياضة وكرة القدم اليوم. احد اعظم الرياضيين تركنا".

- رئيس الاتحاد الدولي فيفا السويسري جاني انفانتينو "قلوبنا توقفت عن الخفقان للحظة. صمتنا، دموعنا، ألمنا هي الشيء الوحيد الذي نشعر به في داخلنا في الوقت الحالي".

- رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني الكسندر تشيفيرين "أحد أكبر رموز كرة القدم العالمية. لامس المجد كلاعب ممتاز بعبقرية وكاريزما".

- رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ "وداعا ايها الكبير. كنت روحا مضطربة، لكنك اسعدت العالم كله بمهارتك الكروية. ارقد بسلام".

- رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر لفرانس برس "لقد طبع كأس العالم في المكسيك بفوز الارجنتين بفضل +يد الله+ التي سيعود اليها".

- الشيخ الاماراتي منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي "فخورون بأنه شارك موهبته معنا هنا في الإمارات العربية المتحدة. خالص تعازينا لاسرته وأحبابه".

- نادي الفجيرة الاماراتي الذي دربه في 2017 "كانت ايام جميلة ذكريات لا تنسى سيخلدها التاريخ بإن أفضل من لمسة كرة القدم كان هنا في الفجيرة. وداعاً يا اسطورة".

- نادي الوصل الاماراتي الذي دربه في 2011 "وداعا ايها الاسطورة".

- الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم ال خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي "في منطقة الشرق الأوسط، عمل مارادونا في تدريب الوصل والفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف يذكر الجميع في قارة آسيا والعالم العروض الرائعة التي قدمها على أرض الملعب".

- القطري حسن الذوادي الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لمونديال 2022 "بطل طفولتي. الاعظم في كل العصور، والرجل الذي غيّر كرة القدم الى الابد".

- الامير الاردني علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم "أنت أسطورة داخل وخارج الملعب، ومهاراتك كانت رائعة. أهم شيء كنت تمتلكه قلب نقي داخل وخارج الملعب".

- السعودي محمد الشلهوب المكنى "بيبي مارادونا": "بدايتي في النادي كانت بقميص مارادونا عام 93، وعند اعتزالي فارق الحياة. وكأن قصصنا مرتبطة ببعضها رياضياً وحياتياً. مات وتوفت معه كرة القدم".