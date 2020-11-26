شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد قبل سويعات من نهائى القرن الإفريقى: خطوة أخرى إلى حلمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك والمنتاخب الوطنى، عن استعداده لمباراة القمة الإفريقية غدا، أمام الأهلى، فى مباراة الحلم القرن الإفريقى أمام الأهلى، فى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد الجمعة، على ملعب إستاد القاهرة الدولى، حيث نشر مصطفى، عبر حسابه على انستجرام، صورة مركبة له مع كأس البطولة، أتبعها بتعليق: "خطوة أخرى نحو حلمنا".





من ناحية أخرى، أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.





وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر.‏ وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏