تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدورى كرة الصالات بعد سحب القرعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم ،قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات لموسم 2020/2021، المقرر انطلاقه يوم 8 ديسمبر المقبل،ويتنافس فيه 12 فريقا، وذلك بمقر الاتحاد وبحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات.. وقالت سحر عبد الحق، أن الموسم الماضي تم استكماله بنجاح بعد التوقف بسبب جائحة كورونا في ظل التعاون بين الاتحاد والأندية وشهد الموسم الماضي منافسة شرسة خاصة في دور الـ 4 ( final four ) كما تم إقامة بطولة كأس مصر بعد توقف لسنوات طويلة .

وأضافت، أنه لأول مرة يتم منح الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولي مكافآت مالية كما سيتم دعم الفرق الصاعدة للدوري الممتاز، وقامت بتوزيع الشيكات الخاصة بالفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وهي مصر المقاصة بطل الدوري ومركز شباب ميت عقبة الوصيف والاسماعيلي صاحب المركز الثالث..