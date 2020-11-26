شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: سأقاتل لإهداء الأميرة الأفريقية للزمالك..واعتدنا الفوز على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، حوارا مطولا مع النجم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، للحديث عن نهائى القرن أمام الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له غدا الجمعة فى التاسعة مساء على ستاد القاهرة.

غدا الجمعة ستواجه منافسك الكبير الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.. كيف ترى هذه المواجهة؟

إنها مباراة مهمة للغاية إنه حدث غير مسبوق، وبالفعل هذه هى المرة الأولى في التاريخ التى يلتقي فيها الأهلى والزمالك فى هذه المرحلة من البطولة ، ومن الفخر لنا خوض هذا اللقاء، ويجب أن نفعل كل شيء لتحقيق الفوز، سأبذل قصارى جهدى لإعادة هذه الكأس التى غابت علينا لمدة 18 عامًا، خصوصا ونحن اعتدنا الفوز على الأهلى فى الفترة الأخيرة.

ماذا تمثل هذه المباراة فى مصر وخاصة هذا الديربى؟

إنها مواجهة خاصة جدًا، الجميع يتطلع إلى هذه المباراة هنا فى مصر.، أطلق عليها الناس لقب "مباراة القرن".

الأهلى سيطر على الكرة الإفريقية منذ فترة وفاز مؤخرا بعدة ألقاب .. هل الضغط أكثر على الزمالك ؟

يجب ألا ننسى أن الزمالك فاز بكأس الكونفدرالية الأخير ثم فاز على الأهلى فى نهائى كأس السوبر الأفريقى ، كما فزنا فى المباراتين ضد الأهلى هذا الموسم حيث أتيحت لى فرصة التسجيل، بصراحة يمكننا خوض هذه المباراة بدون تعقيدات خاصة وأننا نعرف صفات وتفاصيل الفريق المنافس ، وكذلك تاريخه الثرى على الساحة الأفريقية.

فى المنتخب الوطنى هناك لاعبون من كلا الفريقين .. هل تحدثتم عن ذلك بينكم خلال إعادة التجمع الأخير؟

يضحك ويقول : لا ليس صحيحا، فى المنتخب الوطنى ننسى لون القميص الذى نرتديه فى النادى. نحن جميعًا هنا من أجل نفس الهدف وهو رفع بلدنا إلى أعلى مستوى ممكن.

هذه قمة الكرة الإفريقية التى ينقصها حضور الجمهور فى الملعب؟ هل يمكننا تخيل مدى الحماس الجماهيرى فى حال تواجده ؟.

بالطبع ، من خلال لعب كرة القدم ، نأمل جميعًا فى لعب هذا النوع من المباريات، بشكل يومى ، نشعر بالفعل بالضغط فى كلا المعسكرين كل يوم فى شوارع القاهرة وفى جميع أنحاء البلاد.

كنت حاسما فى مباراة الإياب فى نصف النهائى ضد الرجاء البيضاوى، فهل هو الآن أهم لقاء فى مسيرتك الشابة؟

نعم، صحيح أننى قدمت عروضًا جيدة مؤخرًا، من الواضح أن هذا أحد أهم المباريات في مسيرتى حتى الآن، إن لم يكن أهمها، أتمنى أن يكون النجاح حليفنا.

مع منتخب مصر، ما هى مشاعرك تجاه خطواتك الأولى مع الفراعنة فى مواجهة توجو؟

صحيح أن هذه هى مباراتى الأولى فى مباراة رسمية مع منتخب مصر، لكنني بدأت مباراة ودية ضد نيجيريا من قبل ولعبت كبديل فى مباراة رسمية ضد النيجر ، إنه لمن دواعي اعتزازى بالطبع أن أكون قادرا على تمثيل منتخب بلدى على أعلى مستوى والمشاركة في الانتصارين المهمين للفراعنة فى هاتين المواجهتين، من أجل التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة.

محمد صلاح تغيب عن منتخب مصر بسبب فيروس كورونا ، فهل شعرت بخيبة أمل نتيجة عدم اللعب معه؟

بالطبع من دواعي الفخر أن تكون قادرًا على التطور والتعلم جنبًا إلى جنب مع محمد صلاح، بالنسبة لنا ، فهو أعظم لاعب فى تاريخ بلدنا وهو حاليًا أحد أفضل اللاعبين على الساحة العالمية، نحن نعيش حاليًا فى أزمة غير مسبوقة فى العالم بسبب كورونا ومن المهم الحفاظ على صحة الجميع، أتمنى لمحمد صلاح وكذلك اللاعبين الآخرين وجميع المصابين بهذا الفيروس الشفاء العاجل.

خلال فترة الانتقالات الأخيرة ، جاءك عروض من ليل وفناربخشة ، هل ما زلت تأمل فى اللعب فى أوروبا هذا الشتاء؟

تلقيت عروضا رسمية من أندية أوروبية هذا الصيف، كانت أمنية إدارة الزمالك البقاء حتى النهائى الإفريقى، وانا احترم هذا الاختيار على الرغم من رغبتى كلاعب كرة قدم محترف فى اللعب على أعلى مستوى أوروبى أتمى الا،و أحلم بأن أكون حاسماً فى هذا النهائى وأن أحقق الكأس لفريقى.

في أوروبا نعتبر الأهلى فى إفريقيا مثل ريال مدريد .. أى ناد سيلائم الزمالك فى هذا التسلسل الهرمى؟

الزمالك يعتبر النادى الملكى مثل ريال فى إسبانيا، كان الملك فاروق أيضًا من أشد المؤيدين للفرسان البيض. لدينا أيضًا نفس لون القميص مثل الريال.