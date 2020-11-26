شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لنهائى إفريقيا.. اللجوء للوقت الإضافى حال تعادل الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، بأنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حالة انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية، حيث من المقرر أن يلتقى القطبين فى قمة تاريخية فى التاسعة من مساء غد الجمعة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة، فى النهائى التاريخى الذى سيجمع بين الفريقين، حيث أنه سيشهد لأول مرة إقامة النهائى الإفريقى بين فريقين من نفس البلد.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، أن الفريق المهزوم فى مباراة الغد سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.

تابع محمد فضل خلال ندوته فى الخليج 365: الفائز من الزمالك والأهلى غداً سيتم تكريمه بالتواجد على المنصة وتسلم كأس البطولة، بينما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمنى على تواجد الفريق المهزوم فى غرفة الملابس وتسلم الميداليات الخاصة بالمركز الثانى، وهذا الأمر تم التعامل به فى أكثر من بطولة بسبب فيروس كورونا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.