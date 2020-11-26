شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا مفاجأة تلفزيون الخليج 365 لمشاهدة قمة الأهلي والزمالك مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم تلفزيون الخليج 365 خدمة جديدة إلى كل جماهير الكرة المصرية والعربية، بإطلاق أول استديو تحليلي لتغطية مباراة القرن بين الأهلي والزمالك قبل ضربة بداية اللقاء الذي سيقام في التاسعة مساء الغد على ستاد القاهرة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم الاستديو نجوم الكرة المصرية السابقين، إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي وطارق السيد نجم الزمالك وسينضم إلى الاستديو الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي لتحليل أداء الحكم، وطارق سليمان مدب حراس الأهلي السابق لتحليل أداء الحراس.

ويبدأ الاستديو في الثامنة مساء ويقدمه الزميلين أحمد عصام ومحمد عراقي، حيث يظهر الزميلين برفقة نجوم الأهلي والزمالك السابقين ، للحديث حول موقف الفريقين قبل ضربة البداية وأرقام واحصائيات مباراة القمة بجانب تحليل أداء كل لاعب قبل ضربة البداية.

ويجهز فريق عمل تلفزيون الخليج 365 مفاجأة لكل جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة في بث مباشر لغير القادرين على متابعة اللقاء عبر القنوات المشفرة أو قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.



استديو نهائي القرن على تلفزيون الخليج 365



إسلام الشاطر لتحليل مباراة الاهلي والزمالك على تلفزيون الخليج 365