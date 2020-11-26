ماذا قدم الأهلى والزمالك مع صافرة مصطفى غربال قبل نهائى القرن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الحكم الجزائرى مصطفى غربال لإدارة مباراة نهائي دورى الابطال الأفريقى التي تجمع فريقى الأهلى و الزمالك في التاسعة من مساء غد بإستاد القاهرة ، لحسم بطل النسخة الجارية من البطولة .
وولد الحكم الجزائرى مصطفى غربال عام 1985 ، وبدأت مسيرته مع التحكيم منذ 11 عاما ، وتم قيده في القائمة الدولية منذ عام 2014 .
وأدار مصطفى غربال مباراة واحدة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز المارد الأحمر 3-0 أمام تاونشيب البوتسواني في 2018، والذى خسر فيه الأهلى النهائي أمام الترجى التونسى 4 /3 بمجموع المباراتين ، كما ظهر حكما للفار في مباراة الاهلى و الوداد في إياب نصف نهائي النخسة الحالية من البطولة ، و في المباراة التي انتهت 3/1 للأحمر .
بينما أدار الجزائرى غربال مباراة واحدة أيضا للزمالك في دوري الأبطال، وانتهت بخسارة الفارس الأبيض 1-0 أمام الترجي في إياب ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة، ووقتها تأهل الزمالك بفضل الانتصار ذهابا 3-1 ، كما كان حكما للفار في مباراة الزمالك و الرجاء المغربى في ذهاب نصف نهائي البطولة الحالية ، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف .
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